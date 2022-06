La rapina del secolo, qual è la storia vera dei fatti avvenuti in Argentina nel 2006?

Il nome originale è El robo del siglo, ma qui in Italia è conosciuto come La rapina del secolo. Stiamo parlando del film del 2020, girato in Argentina e diretto dal regista Ariel Winograd. Nel cast della pellicola figurano Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago e Rafael Ferro.

Si tratta di un film ispirato ad una storia vera avvenuta nel 2006 in Argentina. Era il 13 gennaio di quell’anno, quando una banda criminale si introduceva nella filiale del Banco Rio di Acassuso per compiere quella che venne ribattezzata la rapina del secolo. Tra i ladri e le forze dell’ordine si posizionerà un negoziatore, Miguel Sileo, che avrà il compito di parlare con Vitette, il numero uno della banda.

In tutto, i ladri riuscirono a saccheggiare la bellezza di 19 milioni di dollari, servendosi anche di 23 persone prese in ostaggio. La particolarità è che la rapina del secolo venne messa a segno con armi giocattolo.

Scritta da Alex Zito e Fernando Araujo, la commedia d’azione che racconta quanto accaduto in Argentina il 13 gennaio 2006 è riuscita ad incassare in tutto il mondo oltre 7 milioni e mezzo di dollari. Le riprese del film di Ariel Winograd si sono svolte in varie location, tutte concentrate a Buenos Aires.

