L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 22: “Non mi piace più nessuno!”

Allora ve lo dico subito,sono impazzita. Tutti quelli che mi piacevano fino a due settimane fa ora li sparerei con un cannone in Italia. Io penso di essere obbiettiva ma può anche essere che il caldo mi abbia fatta impazzire per cui metto le mani avanti: so di essere impopolare perché la triade (Nicolas, Carmen e Edoardo) è amatissima ma a me nelle ultime puntate sono scesi, e di tanto. Loro smascherano le strategie degli altri, i paladini della giustizia, come se loro non ne facessero. Edoardo a rotazione ha detto di tutti, persino di Nicolas: “questa è la persona più falsa che abbia mai conosciuto nella mia vita” – lo disse anche di Estefania che soprannominò anche la Mentirosa e lunedì ha salvato lei al posto di Maria Laura. Beh loro si che sono coerenti. Estefania la più furba, si è cosparsa il capo di cenere e ha baciato l’anello della sacra triade ed è tornata nelle loro grazie e vedrete che arriva in finale! Genia!!! L’accanimento verso Nick poi l’ho trovato davvero esagerato, per un consiglio sul riso hanno finito per aggredirlo e ci sta che poi lui risponda per le rime. Lory è stata eliminata, stavolta definitivamente e diciamo che dopo 659 nomination perse ci stava anche eh. Ora il nuovo bersaglio della triade e dei suoi gregari è Nick che infatti è finito in nomination e che ovviamente io salverò. So che è già scritto che vincerà Nicolas e per carità ha fatto due mesi pazzeschi, sempre al centro delle dinamiche per cui ci sta pure ma quanto avrei goduto se a vincere fosse stato Marco Cucolo! Quest’anno non sono molto fortunata devo dire: volevo vincitore Alessandro e si è ritirato, ora a due puntate dalla fine mi sarei messa volentieri la casacca del team Cucolo ma niente, pure lui ritirato per motivi medici… Mi spiace molto perché al di là degli sfottò che ci stanno, l’ho trovato un ragazzo carino, educato, rispettoso e anche molto autoironico. Speriamo si rimetta presto ma che delusione la sua uscita

Ma vogliamo parlare delle Piratesse? Cioè queste si sono fatte 50 ore di volo, 500 giorni di quarantena per essere protagoniste per 15 minuti in puntata. Adoro. Hanno dato davvero un supporto pazzesco, non so come avremmo fatto senza di loro in questa puntata.

Posso dire che dopo sei mesi di GF Vip sono felice che stia per finire anche l’isola? Sono felice perché questi prolungamenti non sono mai positivi perché il cast alla fine arriva così stanco che arranca e ci troviamo a scegliere non più il preferito ma il meno peggio ed è un peccato.

In nomination ci sono Nick, Estefania, Gennaro e Maria Laura, io ho già detto che salvo Nick, io vorrei che uscisse Estefania ma sono certa uscirà Gennaro ed Estefania Ve la beccate in finale, ben vi sta!

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti.

