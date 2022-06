Chi è Marco Arletti, boss in incognito e amministratore delegato della Chimar?

La settima edizione di Boss in Incognito sta già riscuotendo molto successo. In tanti non vedono l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti della puntata di stasera, la terza, che andrà in onda alle 21:25 su Rai 2.

Questa sera toccherà infatti a Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar, nato a Carpi il 18 novembre 1977. La Chimar Spa è uno dei giganti italiani nella produzione di imballaggi industriali in legno e cartone: la sede principale si trova a Limidi di Soliera, in provincia di Modena, ma ce ne sono molte altre nelle regioni settentrionali. Ha iniziato a lavorare nella Chimar nel 2000, fondandola con suo padre, Giovanni Arletti. Vive attualmente a Carpi.

Dal punto di vista sentimentale non si conoscono dettagli precisi, anche se sul suo profilo social è venuto fuori che Marco Arletti è sposato e ha due figli. La moglie di Arletti si chiama Teresa Martinelli: i due si sono sposati nel 2008. Marco Arletti è stato anche membro del Consiglio Generale di Confindustria Emilia e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia fino al 2019. Inoltre, dal 1° giugno 2022 ha assunto l’incarico di rappresentante generale di Confindustria Emilia.

Sarà lui, quindi, ad infiltrarsi sotto mentite spoglie tra i suoi dipendenti che lavorano per la Chimar.

