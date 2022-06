Chi è Rachele Muratori, la kickboxer che “dovrà picchiare la Canalis”: curiosità, social e biografia

Elisabetta Canalis è pronta al suo esordio nella kickboxing. L’ex velina di Striscia la Notizia, debutterà sul ring sabato sera, 18 giugno 2022, nella Reggia di Venaria Reale in occasione della ‘Night of Kick and Punch’. Avversaria della sarda sarà Rachele Muratori che ha dichiarato: “Che strano pensare di dover picchiare la Canalis”. In tre round da un minuto e mezzo ciascuno, le regole saranno quelle dello stile low kick: pugni al viso e al corpo, calci al viso, al corpo ed alle gambe.

Chi è Rachele Muratori

Rachele Muratori è una 21enne bolognese. Sarà la prima avversaria di Elisabetta Canalis nel suo debutto nella kickboxing. Anche per lei, però, si tratta del primo incontro in assoluto. Quindi sarà un esordio che avverrà coi riflettori puntati addosso, oltre a un parterre di spettatori composto da vip, personaggi dello spettacolo, imprenditori. Alla palestra bolognese Rachele si allena da un anno, trovata nella kick boxing la sua strada. La danza classica, dopo 11 anni, non le dava più stimoli ha affermato. Voleva praticare uno sport da combattimento e, così, ha provato con la boxe ma ha sottolineato il bisogno di usare le gambe. L’equilibrio lo ha trovato nella kickboxing.

Oltre allo sport, Rachele Muratori è una studentessa all’università. Frequenta il corso di lingue e si trova al secondo anno. Il suo sogno è quello di divenire una fashion influencer ed entrare nel mondo della moda.

Chissà che dopo questo evento di sabato 18 giugno 2022, si possano aprire nuove porte per Rachele, magari proprio nei social media.

