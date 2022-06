Vite al limite, come sta oggi Bethany Stout? Quanto pesava e quanto pesa? E’ ancora dimagrita?

Protagonista del terzo episodio della ottava stagione di Vite al limite (o My 600-lb life, rifacendoci al titolo originale del format) è Bethany Stout, 40enne di Alva, in Oklahoma.

Di seguito riassumiamo brevemente la sua storia, il suo percorso all’interno della clinica del Dr. Now e quelle che sono le sue notizie ad oggi (o, comunque, all’ultima data più vicina a noi).

Vite al limite: la storia di Bethany

Bethany è una 40enne che lavora come consulente e ha due figlie. Vive con loro ad Alva, in Oklahoma.

Purtroppo, però, la sua vita è a rischio perché pesa circa 274 chili (275.5, stando a Wikipedia) quando approda nel programma in onda in Italia su Real Time.

Il percorso della donna può essere inserito tra i percorsi di successo: nel corso della puntata, infatti, la donna perde ben 48 chili – terminando il suo percorso dopo 11 mesi con un peso di 227.8 kg.

Bethany Stout, com’è oggi?

Sebbene subito dopo la fine del programma abbia nuovamente preso qualche kg (come riportato dal blog The Cinemaholic), grazie agli insegnamenti del Dr. Now la donna ha tenuto duro ed ha perso in seguito ulteriori 60 kg.

Un grande successo per la donna che nelle foto postate sui social appare decisamente più magra.

E se il profilo Instagram non è aggiornato da parecchio tempo, la donna ha postato lo scorso marzo (marzo 2022) una foto per mostrarsi ai propri fan.

Ad accompagnare l’immagine, un messaggio positivo rivolto a tutti i suoi follower (oltre 2000 sono i like alla sua pagina pubblica): Haven’t updated in Awhile! Loving life May God bless you all (“Non vi aggiorno da un po’! Amando la vita e Dio vi benedica”).

La donna aveva anche lanciato un blog dove raccontava la sua vita da mamma e un blog dedicato alla vita salutare, entrambi risultano al momento offline ma l’importante è che Bethany sia felice, come traspare dal volto e dalle parole.

(Articolo pubblicato l’1 marzo 2021 da Annarita Faggioni, aggiornato e ripubblicato il 15 giugn 2022)

