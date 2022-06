L’annuncio di Chris Evans: “Mi manca davvero”

Avengers Endgame ha segnato l’ultima apparizione di Steve Rogers, alias Captain America interpretato da Chris Evans, nel Marvel Cinematic Universe. Il supereroe, dopo il funerale di Tony Stark, è partito per riportare le gemme dell’infinito al loro posto e nei loro tempi. Dopo qualche istante, Falcon e l’amico di infanzia Bucky, lo hanno trovato seduto ed anziano. Steve ha consegnato il suo scudo al primo designandolo come suo erede. Nel viaggio nel tempo che ha compiuto, Steve ha fatto ritorno dalla sua Peggy Carter e si vede la scena del famoso ballo che i due si erano promessi prima che il capitano si schiantasse nell’Artico. Chris Evans nei panni di Captain America è stato molto amato e l’attore si è espresso sul suo rapporto con il personaggio.

La vita di Chris Evans senza Steve Rogers

Chris Evans ha rilasciato un’intervista a Yahoo! Entertainment nella quale ha parlato della sua vita post Captain America a tre anni da Avengers Endgame. Per l’attore sono cambiate diverse cose come ha fatto sapere, a partire dagli allenamenti. Steve Rogers è infatti un soldato con un fisico molto statuario e palestrato. Non interpretare più l’avenger non costringe Evans a dover andare costantemente ad esercitarsi. “Ho perso almeno otto chili”, ha fatto sapere Chris che ha avuto un film dietro l’angolo per circa dieci anni. Infatti, Captain America è apparso in ‘Captain America – Il primo vendicatore’, nel 2011, ‘The Avengers‘, l’anno successivo’; ‘Captain America: The Winter Soldier‘, nel 2014; ‘Avengers – Age of Ultron’ nel 2015; Captain America – Civil War‘ nel 2016, oltre che in ‘Avengers Infinity War’ del 2018 e in ‘Avengers Endgame’ del 2019′. “Ci sono cose che apprezzo e altre che mi mancano davvero”, ha affermato Evans, dichiarand che è stata un’avventura che ha avuto una notevole importanza per lei. L’attore ha evidenziato di amare le persone con cui ha lavorato e sono stati i migliori anni della sua vita professionale.

Nonostante Kevin Feige abbia smentito più volte i rumors, non mancano le indiscrezioni su un’ultima apparizione di Evans nei panni del supereroe.

