Antonino Chef Academy, come partecipare? Come iscriversi al talent show

E’ cominciata da qualche settimana la terza stagione di Antonino Chef Academy, il talent show che consente al vincitore di lavorare con Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi. Un’occasione davvero irripetibile per tantissimi aspiranti cuochi, che possono quindi concorrente nel talent con l’obiettivo di vincere per lavorare in un ristorante stellato, al fianco di uno degli chef italiani più famosi.

Proprio perché si tratta di un’esperienza che può aprire le porte ad una luminosa carriera nel mondo della cucina, sono in moltissimi a chiedersi come fare per partecipare ad Antonino Chef Academy. Prima di tutto è opportuno precisare che lo show, in onda su Sky, è prodotto dalla EndemolShine, la stessa società a capo di alcuni celebri programmi come Grande Fratello, MasterChef e altri ancora.

Proprio la EndemolShine seleziona i partecipanti al programma, che devono necessariamente avere un’età tra i 18 e i 23 anni. Coloro che rientrano in questa fascia possono recarsi sul sito della EndemolShine e precisamente sulla pagina ufficiale della Antonino Chef Academy per completare l’iscrizione al casting. Bisognerà indicare non solo i dati personali, ma anche una propria foto e un video dove si spiegano le motivazioni che spingono a voler partecipare ad Antonino Chef Academy.

Una volta effettuata l’iscrizione, bisognerà superare alcune selezioni, dove i partecipanti saranno chiamati a tenere alcuni colloqui. Una trafila certamente lunga, ma in caso di esito positivo l’occasione sarà davvero ghiotta.

