L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 23: “Lory show!”

Lory è tornata in studio e pur di essere protagonista da subito, ha fatto una magia e ha fatto saltare il collegamento con l’Honduras in modo da entrare alle 22 e non all’una come tutti quelli che l’hanno preceduta! Che queen. Appena è entrata come prima cosa ha dato l’assoluzione a Vladimir, concedendole il perdono per averla attaccata troppo durante il suo percorso all’Isola, poi ha mollato il toyboy in diretta reo di non averla difesa, quando un branco di lupi (cit.) l’attaccavano e infine ha parlato dei complimenti gate, uscendone alla grande quando io pensavo che sarebbe stata massacrata. Ditemi se non è stata una puntata lorycentrica questa! Facendo la seria per un minuto, mi è spiaciuto per Marco Cucolo, sia per i calcoli alla colecisti che gli hanno trovato e che lo hanno costretto ad abbandonare il gioco ma soprattutto per il cazziatone in diretta che gli ha fatto Lory. È vero che se vengo attaccata da più persone pubblicamente che io abbia torto o ragione mi aspetto sostengono dal mio compagno, cosa che Marco ha fatto a metà, ma mettere in crisi un rapporto di 9 anni, in cui hanno passato una tragedia come la perdita del figlio di Lory, per un gioco, lo trovo assurdo. Spero sia un coupe de teatre e nulla più perché mi spiacerebbe troppo.

Ma ci pensate che dopo 84 giorni lunedì finalmente Nick ha saputo di avere ancora una famiglia? L’unico che ha parlato una volta con la moglie e nulla più quando alcuni ogni puntata hanno qualcuno in studio. Nicolas primo finalista e ci sta: ha fatto un’isola pazzesca e con tutte le liti che ha avuto ci ha dato il trash di cui avevamo bisogno, lui che del trash all’inizio non voleva nemmeno sentir parlare. Il guru dell’isola la vincerà pure e a me sta bene, anche se il mio pensiero su di lui è cambiato col passare del tempo. All’inizio lo amavo e l’ho molto difeso perché lo vedevo la vittima del gruppo ora a capo del gruppo c’è lui e vittima ha reso qualcun altro, quindi in questa ultima fase di gioco per me è bocciato. Non mi è piaciuto che Nick sia stato escluso dalla prova per poter accedere al televoto flash per il finalista perché anche lui è lì da 80 giorni e chi è lì dall’inizio merita a prescindere di arrivare in fondo. Invece lo hanno escluso scegliendo Luca che è lì da 2 giorni e che è solo stato furbo ad unirsi ai più forti. Gennaro è tornato in Italia, Pamela continuerà le sue pantomime su Playa sgamatissima e i nominati sono Nick e Mercedesz. Io salvo Nick, perché la triade un antagonista fino alla fine deve averlo se no sarebbe troppo facile per loro e perché non mi dispiace come giocatore. Gli hanno dato tutti del falso perché ha cambiato idea su Nicolas ma Nicolas ed Edoardo non sono ora c**o e camicia con Mercedesz che hanno massacrato ed Estefania che fino a due settimane fa chiamavano la Mentirosa? Qual è la differenza? Io non la vedo.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della ventiteesima puntata

LEI AVRÀ FATTO SALTARE IL COLLEGAMENTO PER ENTRARE IN STUDIO #isola pic.twitter.com/3qyDjgUqNg — trashtvstellare (@tvstellare) June 13, 2022

Ma quando va in tribunale chissà cosa dicono?? #isola pic.twitter.com/GKqBBvlfzI — terry (@arch_ts) June 13, 2022

Io farei continuare quest'edizione fino ad agosto solo per questi momenti #isola pic.twitter.com/s1pFAMdBnR — trashtvstellare (@tvstellare) June 13, 2022

