Chi è Angelina Fiol Lacour, compagna di Sfera Ebbasta e madre del figlio Gabriel?

Il rapper milanese Sfera Ebbasta, al secondo Gionata Boschetti è diventato padre. Dalla relazione sentimentale con la fidanzata Angelica Lacour è nato il piccolo Gabriel. Ad annunciarlo è stato il cantante sui social network, postando una foto in cui tiene in braccio suo figlio e scrivendo come didascalia: “Tutto quello che farò sarà per te, benvenuto Gabriel“. Ma andiamo a scoprire meglio chi è la madre di Gabriel e fidanzata del rapper.

Chi è Angelica Fiol Lacour

Angelina Fiol Lacour è nata in Argentina il 31 maggio 1995. Ha quindi 27 anni da poco compiuti ed è dei gemelli. Alta, un metro e settanta centimetri, ha diversi tatuaggi e un piercing poco sopra il labbro. Originaria dell’Argentina ma culturalmente vicina anche a Francia e Spagna, è cresciuta in una famiglia di sportivi. Un’educazione che l’ha portata ad avere una maniacale attenzione per il suo fisico, la cura del corpo e della sua salute. Infatti, il padre di Angelica è stato pugile dilettante, mentre la madre ha gareggiato nel nuoto sincronizzato. Sin da piccola, praticamente, l’argentina ha praticato diversi sport e si è allenata in palestra. Grazie anche al suo fisico ha cominciato a lavorare nel mondo della moda. Viaggia spesso dividendosi soprattutto tra Parigi, Ibiza e Milano.

Angelina e Sfera Ebbasta si sono incontrati durante una vacanza ad Ibiza e proprio là, tra i due è scattata immediatamente la scintilla. Nonostante ciò, comunque, nei primi mesi hanno cercato di non uscire allo scoperto, tenendo la loro relazione lontano dall’attenzione dei riflettori.

Ama la moda, lo sport e il cibo salutare, una passione che condivide con Sfera Ebbasta, così come quella per gli animali. La coppia composta dalla modella e dal rapper ha un cagnolino di nome Freddy.

Per quanto riguarda i social, Angelina Lacour ha raggiunto quota un milione di followers su Instagram.

