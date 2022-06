Chi è la tiktoker che ha inventato il corsivoe, Elisa Esposito? Curiosità, social e biografia

Elisa Esposito sta spopolando su TikTok per la sua capacità di parlare e insegnare il corsivo. Ma di cosa si tratta esattamente? Il corsivo, per farla breve, è un trend che spinge ad adottare una nuova cadenza milanese nel parlare, a dir poco particolare. Una tendenza che ha ottenuto un successo incredibile sul web, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno, anche se qualcuno sostiene che l’origine del corsivo sarebbe marchigiana (ideato dalla tiktoker Giulia Caselli, ndr).

Sta di fatto che Elisa Esposito è ormai uno dei personaggi del momento, tanto da essere invitata anche a Propaganda Live per leggere in corsivo l’ormai noto comizio tenuto da Giorgia Meloni in Spagna, anch’esso diventato rapidamente virale. Ma cosa sappiamo di Elisa Esposito?

La giovane è nata il 24 luglio del 2002, pertanto compirà 20 anni praticamente tra un mese. Ad oggi non si conosce il suo luogo di nascita, anche se è presumibile che sia nata a Milano o comunque nel circondario. Su TikTok ha ormai un successo dilagante: i suoi follower sono ormai oltre 700.000, mentre su Instagram la giovane che parla in corsivo può contare su oltre 267.000 seguaci.

E per quanto riguarda la sua vita sentimentale? Su Instagram non ci sono foto con il suo ragazzo, che invece compare in alcuni video su TikTok: tuttavia, l’identità del fidanzato di Elisa Esposito è totalmente ignota.

