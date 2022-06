Chi è Francesca Del Fa, attrice pizzicata assieme a Can Yaman?

Ecco chi è Francesca Del Fa, attrice che avrebbe un’amicizia speciale con Can Yaman

Can Yaman è stato immortalato in compagnia di un’altra donna che non è la giornalista e conduttrice Diletta Leotta. L’attore turco si trovava alla premiazione del Filming Italy Sardegna Festival a Cagliari assieme a Francesca Del Fa, attrice de Il Paradiso della Signore. Di Dolce & Gabbana vestito, Can Yaman era presente alla rassegna per ricevere il premio speciale per il suo impegno sociale, avendo la possibilità di parlare del suo libro “Sembra strano anche a me”.

Ma chi è Francesca Del Fa? E’ un’attrice classe 1990, che interpreta Irene Cipriani, protagonista de Il paradiso delle signore, nota fiction di successo su Rai 1. Pare che Francesca sia impegnata nella sua vita sentimentale con un altro uomo e che dunque sia soltanto un caso se si è trovata in compagna del bel Can Yaman. L’attrice infatti è abituata a postare sui social fotografie sul set in compagnia dei suoi colleghi. Insomma, che si tratti di una semplice amicizia? Per ora tutto tace.

