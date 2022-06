The Old Guard 2, quando esce? Chi farà parte del cast?

Ottime notizie per i fan di The Old Guard, il film del 2020 diretto dalla regista Gina Prince-Bythewood e basato sul fumetto The Old Guard scritto da Greg Rucka. E’ infatti in lavorazione il sequel della pellicola uscita su Netflix e caratterizzata dalla presenza di Charlize Theron, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor e molti altri ancora.

Proprio Charlize Theron – che oltre ad essere interprete è anche produttrice di The Old Guard, ndr – ha voluto pubblicare un post su Twitter, mostrando due foto del cast che farà parte di The Old Guard 2. Nelle immagini delle riprese compare anche Luca Marinelli, che viene quindi confermato anche nel sequel.

I fan hanno notato la presenza di Chiwetel Ejiofor, Kiki Laine e Marwan Kenzari, ma anche di alcuni volti nuovi, come ad esempio Henry Golding. Novità anche alla regia, dato che Victoria Mahoney prenderà il posto di Gina Prince-Bythewood. E non è tutto, perché in The Old Guard 2 ci sarà anche Uma Thurman, anche se la popolarissima attrice non compare nelle foto postate da Charlize Theron.

Al momento non ci sono indicazioni sulla data di uscita di The Old Guard 2, anche se è molto probabile che il film arrivi su Netflix nella prima metà del 2023. La speranza è che anche questo sequel possa riscuotere lo stesso successo ottenuto dalla prima pellicola.

