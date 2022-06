Beatrice Valli e Marco Fantini quando e dove si sono sposati? Curiosità sul matrimonio degli ex Uomini e Donne

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati il 29 maggio 2022 in una location incantevole a Capri, come Villa Lysis. Lui tronista di 30 anni, lei fu la sua scelta nel programma ‘Uomini e Donne’ condotto da Maria De Filippi, nel 2014, 8 anni fa. “Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore. ha scritto Beatrice sul proprio account ufficiale Instagram, come didascalia di una foto in cui si bacia con il marito, sotto un romantico arco di fiori, nel giorno del loro matrimonio. La coppia si è sposata, infatti, dopo aver rimandato il matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria.

Il matrimonio di Marco e Beatrice

La coppia ha deciso di non effettuare un matrimonio social con foto o stories sugli account sociale del felice giorno. Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”, ha dichiarato Beatrice. Proprio l’ex corteggiatrice è dimagrita prima dell’evento ed ha voluto precisare di non aver seguito nessuna dieta ma ha soltanto risentito dello stress prematrimoniale. Anzi, ha voluto rassicurare anche i followers che avevano notato una certa stanchezza nei suoi occhi: “Siamo molto stanchi, ma felicissimi”.

La proposta di Marco Fantini a Beatrice Valli era arrivata tre anni fa.

L’abito da nozze indossato da Valli è stato disegnato dalla casa di moda Emè sposa. Del trucco, invece, si è occupato il noto make up artist MrDaniel.

Beatrice Valli aveva mostrato un dettaglio sui fiori scelti per la cerimonia scrivendo per l’occasione: “Chi avrebbe mai detto che ci saremo trovati d’accordo su tutto, anche sulla scelta dei fiori“.

Marco e Beatrice sono stati sempre molto innamorati e si sono goduti la nascita di Azzurra nata nel 2017 e Bianca tre anni più tardi, le loro due figlie. Beatrice aveva già avuto un figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione.

