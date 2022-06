Ida Platano rifatta? Ecco com’è cambiata nel tempo: le foto prima e dopo

Ida Platano è sicuramente da considerare come una delle protagoniste più famose di ‘Uomini e Donne‘. Sono, ormai, anni che siede nel parterre femminile. I telespettatori e fan del programma hanno potuto seguire tutte le vicende d’amore della siciliana classe 1982. Non mancano gli interrogativi riguardo ad un ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Intanto, però, c’è chi inizia a supporre che anche lei abbia ceduto alla chirurgia estetica.

Ida Platano prima e dopo

La bellezza esteriore di Ida Platano, protagonista da anni del dating show ‘Uomini e Donne’ condotto da Maria De Filippi, difficilmente può essere messa in discussione. I telespettatori del programma targato Mediaset hanno da sempre riconosciuto la quarantenne come una donna molto bella, una delle più belle del parterre. Negli ultimi mesi, tuttavia, sta prendendo corpo la curiosità relativa ad un ritocco estetico da parte di Platano, in particolare si sarebbe rifatta il seno. Cerchiamo di capirne di più attraverso un prima e dopo.

Di ufficiale non c’è niente. Al momento si parla solo di supposizioni, in quanto, Ida non ha mai confessato pubblicamente di essersi sottoposta alla chirurgia estetica relativa ad un intervento al seno.

Allo stesso tempo, però, la dama non ha mai negato di aver conosciuto e stretto un legame con Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico oltre che personaggio famoso. Proprio lei ha condiviso una foto in compagnia con l’ex gieffino, tanto da far supporre che sia stato proprio lui ad intervenire sul seno. Il legame tra la protagonista di Uomini e Donne e il chirurgo delle vip, sta portando tanti a pensare che potrebbero essere vari i ritocchini fatti dalla parrucchiera da quando è un personaggio televisivo, non solo quelli al viso dei quali ha parlato pubblicamente.

La donna che vive a Brescia si sarebbe sottoposta ad un intervento di mastoplastica per aumentare di qualche taglia il suo seno: nelle immagini che i siti di gossip stanno riportando, si vedrebbe Ida sfoggiare due décolleté decisamente diversi. Questa la foto dove si può notare una certa differenza rispetto al 2015.

