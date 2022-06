Chi è Emanuela, ex fidanzata di LDA di Amici 2022?

Ecco chi è Emanuela, ex fidanzata di Luca D’Alessio, in arte LDA

Luca D’Alessio, in arte LDA è uno degli ex allievi di Amici 2022 e sta avendo un ottimo successo in questi ultimi periodi. Infatti, proprio in questi giorni, il cantante ha tenuto a Napoli un concerto (prima tappa del suo tour) al quale era presente anche la sua ex fidanzata Emanuela visibilmente commossa.

Emanuela Pennino, 18 anni ed è un’influencer e aspirante attrice. Inoltre, è stata per diverso tempo la musa ispiratrice di LDA per i suoi brani. La ragazza è stata immortalata da una fan del ragazzo, diventando subito virale sui social. In molti hanno pensato che la giovane stesse piangendo per nostalgia dell’ex, ma è giunta immediata la sua risposta. “Hahahhaha ma non piangevo per lui , piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui” queste sono state le parole di Emanuela, rispondendo a una fan su Twitter.

Come è noto, Emanuela Pennino è molto popolare su Tik Tok e vanta 44 mila follower. Su Instagram sono presenti le foto con l’ex LDA, tra cui una risalente ad apriel 2021. Tramite il suo profilo Facebook, la giovane ha scritto di lavoare come modella per il brand d’abbigliamento Dsquared.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui