Stefano De Martino alla conduzione di un nuovo format: di che si tratta?

Il conduttore Stefano De Martino condurrà un nuovo programma nel prime time di Rai 2

La Rai pullula di novità per Stefano De Martino. Sarebbero quattro i programmi per il conduttore partenopeo che lo vedranno al timone nei prossimi mesi, tra cui uno in prima serata su Rai 2. A rivelare la notizia, è stato Il Fatto Quotidiano, il quale vedrebbe De Martino alla conduzione di uno show direttamente dagli Stati Uniti, che inizierà a settembre. Di che si tratta?

Pare che si tratti della versione italiana di That’s my Jam, format americano condotto da Jimmy Fellon in cui ci sono due squadre di concorrenti famosi pronti a sfidarsi sulla musica. Stando alle prime anticipazioni, lo show dovrebbe essere curato da Banijay e la comunicazione ufficiale dovrebbe avvenire martedì prossimo a Milano. In questi giorni, De Martino è impegnato con le registrazioni di Tim Summer Hits Estate assieme ad Andrea Delogu. Le puntate dello show andranno in onda dal prossimo giovedì in prima serata su Rai 2.

Per quanto riguarda in autunno, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi tornerà alla conduzione di Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Quest’ultimo dovrebbe partire a novembre con la seconda stagione per tre volte a settimana (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) in seconda serata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui