Vite al Limite, come sta Lashanta White oggi? Quanto peso ha perso?

Questa sera, su Real Time, alle ore 21:30, torna l’appuntamento con Vite al Limite, la celebre trasmissione che racconta le vicende di alcune persone con obesità patologica che scelgono di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan, nella speranza di riuscire ad avere il via libera per un intervento chirurgico che potrebbe cambiare le loro vite.

La protagonista della puntata di stasera è LaShanta White, una 39enne che vive a Kenner, in Louisiana. Quando ha chiesto aiuto al dottor Now, LaShanta pesava ben 300 chili. Un’impresa tutt’altro che semplice, ma il primo periodo ha dato subito risultati confortanti: la donna è infatti riuscita a perdere una sessantina di chili, scendendo quindi a 240 kg.

Tuttavia, il comportamento di LaShanta White sarà spesso sopra le righe, tanto da arrivare a sfidare più volte il dottor Now. Molto è dovuto anche al fatto che il suo fidanzato ha deciso di lasciarla durante il percorso, provocandole una depressione che l’ha portata ad uno stop di otto mesi. Nonostante ciò, stimolata anche dallo specialista, LaShanta ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Ma come sta oggi?

Anche dopo aver terminato le riprese, la donna ha continuato a seguire la dieta e i consigli del dottor Now ed è riuscita a perdere altro peso grazie all’intervento di bypass gastrico. Dai suoi post su Instagram si può vedere come LaShanta White sia in buona salute e sia riuscita a riprendere in mano la sua vita.

