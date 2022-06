L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 24: “Isola acciaccatissima”

Io di solito a quest’ora mi sto gustando le cornazze di Temptation Island e invece ci sono ancora dei disperati in Honduras sull’Isola dei famosi da commentare! Ma liberate sti poveri cristi che ormai a stento si reggono in piedi! Capisco prolungare il gfvip che tanto stanno in una casa con tutti i comfort,ma come si fa a prolungare l’isola che già dopo un mese hai i miraggi e ti vorresti mangiare pure la sabbia? Assurdo! Comunque dai, ci siamo, la prossima puntata è l’ultima!!!

Lunedì ci sono state poche cose che per me meritano un commento e tra queste c’è l’abbandono di Edoardo Tavassi per un serio problema al ginocchio. Anche se nell’ultimo periodo era sceso nella lista delle mie preferenze, ammetto che mi spiace molto perché uscire per infortunio a sette giorni dalla finale è proprio sfiga! Poi diciamo la verità si meritava di arrivare in fondo perché è stato indiscutibilmente uno dei protagonisti di questa edizione. Lui, sua sorella Guendalina, Nicolas e Carmen, che piacciano o meno ci hanno regalato lo show del reality show,quindi loro più di tutti meritavano di arrivare alla fine. Ora vedere tra i finalisti Mercedesz, Maria Laura e Luca a me sembra assurdo e non solo perché sono arrivati molto dopo ma anche perché al gioco non hanno dato davvero nulla. Luca si è aggregato ai più forti e ha fatto il vassallo di Nicolas e le due ragazze hanno provato a creare una storiella fake sull’isola, unico modo che avevano per mettersi in risalto.

Momento top della serata per me la puntata di The Lady delle 00.26. Dopo una settimana che lo infamava ovunque, la magnanima Lory, nel finale di stagione, ha perdonato il povero Cucolo e vissero per sempre felici e contenti. Io adoro vedere come si scannano le persone che seguono i reality per difendere i loro beniamini e questi, o sono dei fintoni o puntualmente quando escono li deludono diventando cu*o e camicia con i loro acerrimi nemici. Una settimana a insultare Lory nel peggiore dei modi e a difendere il povero Marco e poi, in un secondo, con una scena indubbiamente preparata, sono tornati innamorati e felici: adoro!

I sei finalisti sono: Nicolas, Nick Carmen, Maria Laura, Mercedesz e Luca, in nomination di nuovo Nick e Mercedesz. La Henger lo ha battuto lunwsì e quindi presumo lo batterà anche in questo televoto e poi scopriremo chi vincerà. Oddio, non sarà una sorpresa: già lo sappiamo che la vittoria andrà a Vaporidis, nessuna suspence. Tutti comodi sul divano quindi,col ventilatore a palla per questa afosa e scontata finale.

Per oggi è tutto, alla prossima settimana,baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della ventiquattresima puntata

Barbie e Ken.

Ryan Gosling ti devi levare #isola pic.twitter.com/EKvF6Yo0NI — a kind of tragic ???? (@martina_prados) June 20, 2022

ODDIO LORY HA PERDONATO MARCO SONO TROPPO FELICE #isola https://t.co/rZDc5RvxkU — trashtvstellare (@tvstellare) June 20, 2022

