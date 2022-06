Chi è Chiara Capelli, moglie di Andrea Pancani di Coffee Break? I due hanno figli?

Andrea Pancani è un giornalista televisivo e radiofonico. Classe 1961, è nato a Napoli il 30 luglio sotto il segno del Leone. Fin da piccolo, agli studi scientifici ha sempre abbinato una grande conoscenza per il mondo del giornalismo. Dopo l’università Pancani, ha deciso di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma, dove abita attualmente, e dopo ha dato il via alla sua carriera da giornalista. Dal 7 settembre 2015 conduce ‘Coffe Break’ su La7. Andrea è sposato con Chiara Capelli. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla moglie del giornalista.

Chi è Chiara Capelli

Andrea Pancani, dopo alcune collaborazioni per la Rai in programmi radiofonici, fonda nel 1987 ‘Vogliadiradio’.

Due anni più tardi approda a Telemontecarlo dove lavora come inviato di cronaca. Successivamente è inviato per gli esteri, dove svolge molte corrispondenze internazionali in particolare dall’Europa dell’Est durante la caduta del Muro di Berlino.

Nel 1997 diviene vice-caporedattore di TMC News. Conduce la rassegna stampa della mattina e diviene autore e conduttore di ‘Good Morning Italia’, e insieme ad Alain Elkann de ‘Il caffè della domenica’.

Dal 2002 al 2007 ha condotto il programma ‘Omnibus’, contenitore del mattino su La7, curando la rassegna stampa e uno spazio con ospiti del mondo della politica, dell’economia, della cultura.

Il famoso giornalista televisivo ha trovato la sua dolce metà. La moglie si chiama Chiara Capelli. Non si hanno informazioni su come i due si siano conosciuti. Il loro matrimonio è, comunque, stato celebrato nel 2003. Dalla loro relazione è nato il figlio che ha il nome di Andrea Julian.

