Palio di Siena 2022, quando e dove andrà in onda?

Siena è già in fermento per il Palio, che si correrà il prossimo 2 luglio come sempre nell’incantevole Piazza del Campo. Sarà il primo appuntamento annuale per la competizione equestre tra le Contrade della città toscana, che si svolge il 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano e il 16 agosto in onore della Madonna Assunta (ma la comunità senese può decidere anche l’istituzione di Palii straordinari).

Le contrade che corrono il Palio di Siena sono in tutto 17, ovvero Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone. Come noto, il Palio viene vinto dal cavallo, con o senza fantino, che riesce a compiere per primo tre giri della piazza in senso orario.

Fin dal 1954, la competizione equestre è stata trasmessa sui canali Rai (era saltata solo nel 1995, quando il Palio andò in onda su Mediaset a luglio e Telemontecarlo ad agosto) ma da quest’anno si cambia. La7 ha infatti sborsato 540.000 euro per assicurarsi i diritti del Palio di Siena: pare che la Rai abbia provato sul filo di lana a riprendersi la corsa, ma ormai era troppo tardi.

La telecronaca del Palio di Siena sarà affidata a Pierluigi Pardo, famoso telecronista calcistico su Mediaset e DAZN, che sarà affiancato dal senese Giovanni Mazzini. L’evento scatterà alle ore 19:30, ma il collegamento dovrebbe cominciare già alle 17:30.

