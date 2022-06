L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 25: “È finitaaaaaaa!!!”

Ragazzi all’alba di fine giugno, l’isola è finita! Non mi sembra vero! Io ormai temevo di fare ferragosto in loro compagnia. Come sapevamo tra l’altro già prima del prolungamento, il vincitore è stato Nicolas Vaporidis. Non c’è stata suspance né sorpresa in questa finale, era scontato finisse così. Nicolas ha sicuramente meritato la vittoria perché è stato un grande protagonista che ha innescato un sacco di dinamiche. Io all’inizio lo tifavo fortemente, poi da un mese mi era crollato un mito. Non so mi sapeva di finto santone, di guru urlatore, un altro po’ e litigava pure con i paguri. I prolungamenti non mi stancherò mai di dirlo sono il male dei reality. La finale perfetta era fatto dai sei componenti della squadra dei cucaracha: Nicolas, Guendalina, Edoardo, Carmen, Alessandro e Nick e allora si che l’ultima puntata non sarebbe stata scontata. Per me uno tra Edoardo e Alessandro avrebbe potuto scippare la vittoria a Nicolas ma ahimè, Alessandro si è ritirato per studiare e il Tavassi lo hanno sabotato. Sì lo voglio dire, si è ritirato perché sembrava che avesse un ginocchio in frantumi,e ieri sera è entrato in studio come se nulla fosse… Cioè cammino peggio io. Ma veramente non poteva stare gli ultimi sei giorni sull’isola? A me francamente pareva di sì.

Va beh ormai è andata,ce ne faremo una ragione.

Devo dire che quest’Isola mi è proprio piaciuta: il cast ci ha regalato trash a vagonate ma il mio 10 va al quartetto: Ilary, Nicola, Vladimir e Alvin. Sono stati pazzeschi e ammetto che l’ultimo periodo ho guardato l’isola solo per loro. I battibecchi tra Ilary e Alvin li ho trovati esilaranti e ridevo ancora di più vedendo che qualcuno ci credeva pure, difendendo il povero Alvin da quella cattivona della Blasi. Vladimir è stata l’opinionista per eccellenza: non le sfuggiva nulla ed era sempre pronta a mettere il dito nella piaga, un po’ di parte ma glielo perdono. Nicola la leggerezza in persona. Mi sono sbellicata dal ridere con le sue battute, con le sue imitazioni e l’ho amato in coppia con l’avvocato di Ilona Staller. In questo clima di leggerezza quindi la conduzione caciarona di Ilary ci stava a pennello. Mi è piaciuto quando Alvin ha detto che non volevano insegnare niente a nessuno ma regalare un po’ di leggerezza, beh missione compiuta direi! Bravi davvero! E se penso che tra poco più di due mesi tornerà in video nostro signore dei moralismi e dei predicozzi, colui che profeta disse “noi siamo tutti contro l’aborto”, io mi sento male… Già ho la pressione 100/60 al suo pensiero mi si abbassa ancora di più.

Va bene dai, godiamoci le vacanze ora: ci vediamo a settembre con le mie opinioni, col gfvip.

Alla prossima, baci velenosi a tutti.

