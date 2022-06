Chi è Greta Rossetti, volto di Sportitalia: biografia, curiosità, social

Domani, venerdì 1 luglio, inizierà ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. Le squadre, però, hanno già iniziato a compiere dei colpi importanti come, ad esempio, il ritorno di Lukaku all’Inter. La Juventus dopo aver ripreso Pogba, è vicina a chiudere per Di Maria. Come risponderà il Milan, campione d’Italia? Le varie operazioni di mercato sono raccontate da Sportitalia e tra i nuovi volti del canale vi è quello della bellissima Greta Rossetti. Andiamo a conoscerla meglio.

Chi è Greta Rossetti

Greta Rossetti è una ragazza lombarda, nata a Milano il 6 novembre del 1998. Deve compiere, quindi, 22 anni ed è del segno dello Scorpione. Greta è una influencer molto apprezzata sul social Instagram dove vanta oltre 150mila followers.

Proprio sul suo account si possono notare molte foto dove viene esaltata la sua bellezza. Ragazza mora con un fisico scultoreo, ha postato recentemente due foto che la ritraggono allo Stadio Olimpico di Roma, una delle quali in compagnia di Angela Nasti, sorella di Chiara. Le foto dovrebbero essere relative al giorno in cui Chiara ed il calciatore della Lazio e della Nazionale, Mattia Zaccagni hanno ufficializzato il sesso del primo figlio. Se Angela ha, infatti, commentato con un ‘Amore ??? sei tanto importante’, anche Chiara ha sottolineato di apprezzare l’istantanea scrivendo: ‘Bellissimeeee’.

Per Greta, l’esperienza a Sportitalia, è la prima in assoluto in televisione.

Secondo il sito influenceritalia.it, la lombarda occupa la posizione numero 1374 come influencer in Italia.

