“Figlio di puttana e non finocchio”: la reazione della security ai versi di Paky è epica – VIDEO

E’ uno degli astri nascenti della trap tricolore.

Uno, perché sono centinaia (e forse ci limitiamo) i trapper che provano a trovare la ribalta scrivendo rime e decine hanno la qualità e l’attitudine adatta a farlo.

Fra di essi c’è sicuramente Paky, nome d’arte del napoletano (trapiantato a Napoli – a Rozzano per la precisione) Vincenzo Mattera, classe 1999.

Autore di diverse tracce capace di ottenre un enorme riscontro sulle piattaforme di streaming (a partire da ‘Rozzi’, dedicata proprio a Rozzano) Paky è stato tra i protagonisti del ‘LoveMi’, il grande concerto benefico organizzato a Milano da J-Ax e Fedez lo scorso 28 giugno.

Paky ha cantato alcune delle sue tracce, tra cui ‘Blauer’ – una canzone con un testo forte in cui si dichiara “Figlio di puttana, non finocchio”.

Ma ad aver avuto grande eco, in queste ore e giorni, è la reazione di un signore sulla cinquantina, componente della security del concerto.

Una reazione basita (seguita da un emblematico cenno di sconforto con il capo) che lo ha reso rapidamente un eroe del web.

“Figlio di puttana, non finocchio” – il testo completo di ‘Blauer’ di Paky

Yeah

Okay

Yeh-yay

Yeh-yao

Diego

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

Faccio le storie in strada, non su Insta

C’ho le buste dentro al Blauer

Sai che muoio chiatto come Homer

Dillo al tuo locale, al tuo promoter

Non vendo più io, vende il mio nome

Dieci babbà, vuoi il mio cachet (Ah)

Questa che mi vede apre le cosce

Vorrebbe un figlio col mio cognome

Mio fratello a terra non si muove

C’ha dieci anni nel suo Blauer

Figlio di puttana, non finocchio

Ho una .9 vera, non farlocco (Non farlocco)

Dico solo vero, no Pinocchio (Ah)

Metto rapper puttane in ginocchio

Volevo una Glock, ora ne ho quattro

Volevo un chilo, ne ho presi otto (Ne ho presi otto)

Volevo il mio jeans fosse di marca

Prima mi vestivo solo tarocco

Metto droghe nella Vuitton, droghe nel giubbotto

Metto palle e pesce insieme quando me la fotto

Spendo dieci K al mese, manco me ne fotte

Tanto dopo li rifaccio come niente fosse

Glory

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

Faccio le storie in strada, non su Insta

C’ho le buste dentro al Blauer

Sai che muoio chiatto come Homer

Dillo al tuo locale, al tuo promoter

Non vendo più io, vende il mio nome

Dieci babbà, vuoi il mio cachet (Ah)

Questa che mi vede apre le cosce

Vorrebbe un figlio col mio cognome

Mio fratello a terra non si muove

C’ha dieci anni (Ah) nel suo Blauer

Figlio di puttana, non finzione (Non finzione)

La .9 che c’hai in mano non funziona (Non funziona)

Quest’anno ho chiuso due date a Riccione

La scena in Ita è piena di ricchioni

Ho più di cento pezzi come un puzzle

Il più duro dei tuoi qui da me è un bravo ragazzo (Ah, oh)

Ho più di cento amici dentro al carcere

Gli altri rimasti fuori sembra che vogliano andarci

Blauer black, T-Max black, sembra facciamo scissione

Dentro al cell, BerryBlack pieno di intercettazioni

Morte in mano, e del domani qua nessuno se ne importa (Ah)

Condanne troppo lunghe, sta vita è troppo corta

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

Faccio le storie in strada, non su Insta

C’ho le buste dentro al Blauer

Sai che muoio chiatto come Homer

Dillo al tuo locale, al tuo promoter

Non vendo più io, vende il mio nome

Dieci babbà, vuoi il mio cachet (Ah)

Questa che mi vede apre le cosce

Vorrebbe un figlio col mio cognome

Mio fratello a terra non si muove

C’ha dieci anni nel suo Blauer

Chiedo scusa se non uso Internet

Un vero ghetto boy non sta su Internet

