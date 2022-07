Chi è la nuova presunta fiamma di Eros Ramazzotti?

Ecco chi è presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Estate rovente e ricca di gossip per Eros Ramazzotti. Il cantante è stato pizzicato a Mykonos in Grecia con misteriosa mora, con cui si scambia carezze e attenzioni. Il nome della donna in questione non è noto e non si sa se si tratti o meno di una nuova fiamma, ma l’intesa tra i due pare che sia piuttosto forte.

L’anno scorso l’artista è stato paparazzato in compagnia di una ragazza giovane, che si chiama Marta Delogu, ma dopo poco tempo è arrivata la smentita: si trattava solo di un’amica. Insomma, anche quest’anno Eros e questa misteriosa donna sono soltanto amici? Chissà, pare che i due abbiano condiviso la stessa villa in Grecia. Non solo: i cantante le spalma la crema sulla schiena e poi si scambia qualche abbraccio sulla spiaggia di Fokos. I due sono sempre stati da soli ad eccezione della guardia del corpo (molto amico del cantante). Insomma, non ci rimane che scoprire se Ramazzotti smentirà o meno il gossip.

Queste sono le foto diffuse dal settimanale Chi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui