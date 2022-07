Sei sorelle, quante puntate sono? Quante stagioni? Ne produrranno altre?

La serie Sei sorelle va in onda su Rai 1 dallo scorso 30 maggio e sta già riscuotendo molto consenso tra i telespettatori. Tuttavia, la telenovela spagnola non è nuovissima: sul canale iberico La 1 è stata infatti trasmessa dal 2015 al 2017, sempre con grandi risultati in termini di ascolto.

Siamo nella Madrid tra il 1913 e il 1917, dove vivono le sei sorelle Silva, ovvero Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa. La morte del papà le costringe a tenere duro non solo per mantenere unita la famiglia, ma anche per mantenere la loro posizione nella scala sociale in un periodo dove il maschilismo è dominante. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati.

Tra gli interpreti principali della serie troviamo Celia Freijeiro, Maria Castro, Mariona Tena, Marta Larralde e Candela Serrat.

La prima stagione, in onda in queste settimane su Rai 1, è composta da 489 puntate, ognuna di 40-50 minuti. Come è facile intuire, la prima stagione di Sei sorelle è anche l’unica, data l’enorme numero di puntate in essa contenuta. Nonostante ciò, sono in molti a chiedersi se ci sarà mai un sequel di Sei sorelle: al momento questo scenario non sembra essere all’orizzonte, ma mai dire mai.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui