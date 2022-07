Elisa Esposito su OnlyFans: adesso promette anche foto sexy

Elisa Esposito spopola su Tik Tok. La 19enne ‘insegna’ a ‘Parlare in corsivo’, allungando le vocali. Vive a Milano e a fine 2020 ha aperto un profilo di grande successo con quasi 800mila followers e oltre 27 milioni di like, ai quali si aggiungono oltre 270mila follower su Instagram. Sul social più amato dai giovanissimi Elisa è conosciuta come La Prof. Ma non solo, perché Elisa ha anche un account su OnlyFans e promette foto molto sexy.

Elisa Esposito su OnlyFans

Elisa Esposito è nata a Milano, il 24 luglio 2003, sotto il segno del Leone e tra pochi giorni compirà 20 anni. Ha frequentato la scuola di turismo, presso l’ITT Artemisia Gentileschi. Attualmente lavora presso un’agenzia che si occupa di talenti nel settore dell’influencer marketing. L’invenzione del linguaggio corsivo è stata un’idea nata dal voler creare qualcosa che potesse diventare virale.

Nella descrizione della sua pagina su OnlyFans, Elisa promette: ‘Posto tante fotine sexyyy’, naturalmente a pagamento. Attualmente per abbonarsi bisogna pagare 7,50 dollari al mese; 29,23 dollari per tre mesi; se invece si vuole scegliere l’abbonamento semestrale, la quota è di 44,97 dollari.

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Elisa Esposito ha dichiarato: “Ho iniziato a febbraio scorso, aiutata dalla mia agenzia. Lì posto contenuti non pubblicabili su altri social”.

Elisa non conosce Dante

Elisa, che è conosciuta come ‘La Prof’, però, è stata protagonista di un siparietto che non molto si addice con il nominativo. Di recente è stata invitata ad una puntata di RDS Next e si è quindi cimentata nella lettura – in corsivo – di alcuni versi della Divina Commedi di Dante Alighieri. Andrea Fratino, uno dei due conduttori le ha chiesto: “Sai chi è questo?“. Silenzio, seguito dalla risposta imbarazzata: “No non lo so, non voglio dire cavolate”.

