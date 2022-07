Uomini e Donne, clamoroso Gemma Galgani: chiusa una porta si apre un portone

Clamorosa indiscrezione riguardante una delle protagoniste da vari anni di Uomini e Donne, ovvero Gemma Galgani. La 72enne potrebbe andar via dal dating show ma sarebbe immediatamente al centro di un nuovo programma. Dopo tante voci, sembrerebbe che la conduttrice Maria De Filippi abbia deciso di rinunciare alla presenza della torinese nel programma di Canale 5. Andiamo a scoprire cosa potrebbe accadere.

Gemma Galgani a ‘La Talpa’?

Il settimanale ‘Nuovo’ ha riportato una notizia importante riguardante il futuro di Gemma Galgani. La torinese potrebbe lasciare Uomini e Donne ma non la televisione. Secondo la rivista, infatti, messa da parte l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la conduttrice potrebbe subito sponsorizzarla per un altro programma. Anzi, il programma a cui si farebbe riferimento è proprio prodotto dalla società della moglie di Maurizio Costanzo e quindi la sua partecipazione sarebbe cosa fatta.

Questo quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti: “Per toglierla da Uomini e Donne, Maria la piazza nel reality La Talpa”. Il reality show tornerà dopo molti anni di assenza dai piccoli schermi ma ancora non si conosce la data di inizio né chi sarà al timone. Non sarà, comunque Maria alla guida del reality, visto che è già impegnata duramente con i suoi storici programma Uomini e Donne, Amici e poi C’è posta per te.

In attesa di scoprire se la trattativa si concretizzerà e se la torinese accetterà di mettersi alla prova con le sfide al “cardiopalma” del reality show, dal prossimo settembre nuovi trionisti, dame e cavalieri saranno pronti a mettersi in gioco nello studio di Uomini e donne.

