“Pensavo mi avrebbero protetto dal diavolo”, lo strano tweet di Mia Khalifa: cosa avrà voluto dire?

L’ex diva dell’hard Mia Khalifa, oggi attivissima su OnlyFans, ha pubblicato uno stranissimo post su Twitter dove affermata di aver bisogno di essere “protetta dal diavolo”.

Come noto, Mia Khalifa – in passato l’attrice più cercata su PornHub – ha rinunciato alla sua carriera nell’hard ma continua a pubblicare contenuti su OnlyFans, continuando a stupire con i suoi scatti ‘hot’.

Tuttavia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare lo strano tweet pubblicato dalla star libanese-americana. “Pensavo che un paio di pietre e qualche saggio mi avrebbero protetto dal diavolo”, ha scritto la Khalifa lo scorso 8 luglio, aggiungendo l’emoji del clown.

thought a couple rocks and some sage would protect me from the devil ? — Mia K. (@miakhalifa) July 8, 2022

L’ex diva dell’hard non ha fornito spiegazioni su queste parole e i suoi fan si sono scatenati nelle interpretazioni.

“Anch’io pensavo che mio padre fosse una scimmia e mio nonno un pesce”, ha commentato un utente in modo sarcastico, mentre un altro le ha chiesto: “Con che forza hai lanciato i sassi?”.

Non sono mancati i commenti di coloro che non approvano le scelte di vita di Mia Khalifa. Alcuni, infatti, sostengono che la mancata protezione dal diavolo non sia altro che una conseguenza dei suoi “peccati”.

“Hai venduto la tua anima al diavolo anni fa”, si legge in un commento, mentre un altro utente scrive: “Dio ti perdoni”.

Sono arrivate persino delle minacce per un video di Mia Khalifa, girato diversi anni fa, in cui l’ex pornostar compiva atti sessuali mentre indossava l’hijab. Minacce che la stella libanese-americana aveva già denunciato in passato come una delle cause che l’avevano spinta a ritirarsi dall’industria del porno.

