Chi è Gaia Clerici? Curiosità, biografia, social e vita privata della giovane famosa su Twitch

Gaia Clerici è una delle TikToker più seguite del momento. La milanese sta divenendo un fenomeno del mondo del web, seguita su Instagram da oltre 900mila followers; mentre sono più di 100mila i seguaci su TikTok. La sua fama viene spesso collegata all’amicizia con Gaia Bianchi. Andiamo a conoscere meglio Clerici.

Chi è Gaia Clerici

Gaia Clerici è nata a Milano il giorno della vigilia di Natale, ovvero il 24 dicembre del 2000. Quindi quest’anno compirà 22 anni. Vive nel capoluogo lombardo assieme alla madre ed alla sorella. Ha gli occhi chiarissimi, azzurro ghiaccio, e i capelli biondo cenere lunghi sotto alle spalle. Gaia, su Instagram, dove sta per raggiungere quota un milione di followers, mostra il suo fisico, tenuto perfettamente in forma, in diversi scatti.

Non è l’unico social dove è molto attiva. Oltre a TikTok, è presente, ad esempio su Twitch, piattaforma gaming, dialoga spesso in live insieme con gli utenti che la seguono e si racconta, condividendo i suoi video anche su YouTube. Proprio riguardo a Twitch, un paio di settimane fa, la milanese ha fatto parlare di sé.

Aveva, infatti, deciso di lasciare la piattaforma con un messaggio condiviso su Instagram per allontanarsi da un ‘meccanismo mentale molto forte’. Tra l’altro la Clerici ha anche parlato di un tema importante, come il ‘fear of missing out’, ovvero l’ansia relativa alla possibilità che gli altri possano avere delle esperienze piacevoli e gratificanti dalle quali si è assenti, nonché il desiderio persistente di essere in contatto con gli altri attraverso i social network. “Sicuramente sapete che ultimamente ho fatto meno live, ma non da quando mi sono fidanzata. Sono stata meno presente su Twitch sia per la questione di GTA, sia perché dopo molti mesi ho provato a rinnovarmi invitando ospiti e parlando di gossip ma non mi piaceva. Non riuscivo a reinventarmi e quindi fare le live diventava sempre più difficile perché non riuscivo a portare un vero contenuto”.

Già, perché Gaia è fidanzata con Capo Plaza, tra i rapper italiani più influenti del momento, classe 1998, originario di Salerno.

Per quanto riguarda la vita quotidiana, Gaia ha avuto un percorso scolastico complicato: ha cambiato più volte scuola, sia alle elementari, sia alle medie ma anche gli istituti delle superiori. È passata da istituti diversi ma anche da indirizzi differenti.

Quando aveva 18 anni di età, si è sottoposta ad un aborto volontario. Ha scelto di parlarne, nonostante sia un episodio della sua vita, per sensibilizzare sul tema.

