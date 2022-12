Chi è Rocco Mercurio, italiano da Guinnes World Record e TikToker? Curiosità, social e biografia

Rocco Mercurio, è questo il nome dell’italiano da Guinnes World Record molto noto anche su TikTok. Ma esattamente chi è? Cosa sappiamo sulla sua vita? Molte le curiosità alle quali tanti cercano di trovare delle risposte. E proprio qui di seguito sarà possibile soddisfarne alcune.

Chi è Rocco Mercurio

A molti sarà sicuramente capitato di aver visto sui social o in televisione oppure ancora di aver sentito parlare di Rocco Mercurio. Stiamo nello specifico parlando di un uomo di 38 anni, sposato e padre di due figli che vive a Villa San Giovanni e che svolge il lavoro di banconista in un bar. Ma oltre a tutto questo è importante precisare che è considerato anche l’uomo dei record. Mercurio infatti nella classifica è il secondo italiano a possedere il numero maggiore di Guinness World Record. Un uomo che vive una vita normale ma che ha ottenuto moltissimi certificati Guinness World Record.

La passione per i primati

La sua passione per i primati ha fatto sì che negli anni riuscisse a collezionare appunto primati uno dietro l’altro, ed in particolar modo il boom è arrivato negli ultimi tre anni. Tutto questo rappresenta per lui una vera e propria sfida con se stesso, una sfida che lo porta ad essere sempre alla ricerca di un nuovo record e quindi di conseguenza un nuovo certificato da ottenere e da appendere sulla parete al fianco degli altri. Il suo obiettivo, stando a quanto raccontato da lui stesso nel corso di alcune interviste, è quello di riuscire ad arrivare a ben 100 primati e diventare così il terzo al mondo ad ottenere un maggiore al numero di record.

I Guinnes Word Record

Tra i Guinness World Record ottenuti è possibile ad esempio menzionare quello per il maggior numero di coni gelato preparati in un minuto, e di preciso 22. Poi ancora il guinness per il numero maggiore di palle da biliardo bilanciate in una mano, e di preciso 15 . Per il numero maggiore di palle da tennis sul dorso della mano in equilibrio ed esattamente 12 e molti altri ancora. Molti sono coloro che amano seguirlo sui social dove si diverte a condividere video in cui si cimenta i nuovi record da ottenere. Su TikTok ad esempio è molto famoso ed infatti può contare sull’affetto di oltre 80 mila followers.