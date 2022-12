Perfetti sconosciuti: quanti remake esistono? Dove si trova la casa del film? Trama e curiosità

A molti sarà sicuramente capitato di aver visto il film intitolato ‘Perfetti Sconosciuti’. Stiamo esattamente parlando di un film del 2016 diretto da Paolo Genovese considerato campione di incassi, ma non solo. Il film in questione è anche riuscito ad ottenere il maggior numero di remake nel mondo. Ma esattamente quanti?

La trama del film “Perfetti Sconosciuti”

Il successo di ‘Perfetti Sconosciuti’ è legato non solo alla bravura degli attori che hanno fatto parte del cast ma anche a quello che è il tema trattato. Il film infatti è riuscito ad intercettare un particolare fenomeno sociale nel quale in molti sono riusciti a identificarsi. La pellicola racconta la storia di un gruppo di amici che si incontrano per una cena nel corso della quale decidono di fare un gioco che però si rivelerà una strage. Il gioco consiste nel posizionare tutti i telefonini sul tavolo e ascoltare tutti insieme in vivavoce le telefonate in arrivo ma anche leggere gli sms. L’armonia tra le coppie e tra il gruppo di amici inizierà a sgretolarsi notifica dopo notifica. E alla fine del gioco coloro che pensavano di conoscersi per bene scopriranno in realtà di non conoscersi. Un film questo che vuole trovare una risposta ad una domanda ben precisa ovvero ‘Cosa potrebbe succedere ad una coppia se ognuno dei due partner guardasse il cellulare dell’altro?’.

Record di remake per la pellicola di Paolo Genovese

Perfetti Sconosciuti è un film da record ed infatti proprio in seguito alla sua pubblicazione è entrato nel Guinness dei Primati in quanto è stato il titolo che è riuscito ad ottenere il maggiore numero di remake nel mondo. Ma esattamente quanti? A tale domanda è possibile rispondere affermando che la pellicola di Paolo Genovese è riuscita ad ottenere ben 18 remake. Proprio grazie al successo ottenuto il film è riuscito a far ottenere al noto regista romano incassi per circa 500 milioni di euro. E tra i Paesi in cui ha avuto luogo il remake vi troviamo la Francia e la Spagna ma anche l’India e la Turchia.

Dove si trova la casa all’interno della quale è stato girato il film

Il film in questione si svolge quasi interamente all’interno di un appartamento e nello specifico presso la casa di Eva e Rocco che una sera hanno deciso di ospitare a cena il loro affiatato gruppo di amici. Una casa molto bella e accogliente. Ma dove si trova esattamente? In realtà a tale domanda è possibile rispondere affermando che la casa si trova nella Capitale e quindi nella bellissima città di Roma. Sono però due gli indirizzi a cui poter far riferimento, e nello specifico uno è la via Nicola Martelli 10 dove è presente un edificio bianco molto grande con al secondo piano la terrazza all’interno della quale è stato girato il film. L’ingresso però non è quello appartenente a questa casa ma è legato ad un palazzo presente presso la via dei Monti Parioli.