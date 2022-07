Chi è Franca Sebastiani, moglie di Massimo Ranieri? Chi è e cosa fa la figlia Cristiana?

Massimo Ranieri è tornato sul palco di Sanremo nell’ultima edizione del Festival con la sua Lettera di là dal mare, che ha ottenuto un buon riscontro sia durante la kermesse canora (è giunto ottavo, ndr) che poi nel pubblico. L’ultimo album, Qui e adesso, risale invece al 2020.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Massimo Ranieri? Il celebre cantante napoletano, oggi 71enne, è stato sposato con Franca Sebastiani, venuta a mancare nel 2015, all’età di 66 anni, a causa di un tumore. Una relazione, quella tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani, caratterizzata da un amore molto intenso e duraturo. Anche la sua ex moglie lavorava nel mondo della musica come cantante.

Si sono conosciuti quando erano entrambi molto giovani e per loro è stato amore a prima vista. Tuttavia, come raccontò Franca Sebastiani in un’intervista rilasciata non molto tempo prima di morire, furono i produttori a mettere fin da subito i bastoni tra le ruote a quella love story.

Durante l’intervista, Franca Sebastiani rivelò poi un particolare molto intimo: “Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia“.

La coppia, infatti, ebbe una bellissima bambina, Cristiana, ma a causa della separazione la piccola crebbe solo con sua madre. Solo nel 1995 Massimo Ranieri decise di riconoscere sua figlia, ma nonostante ciò la sua ex moglie non ha mai provato rancore nei suoi confronti.

“Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio – disse Franca Sebastiani – Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto”.

Cristiana, oggi 51enne, ha scelto di prendere il cognome Calone: il vero nome di suo padre è infatti Giovanni Calone. Anche la figlia di Ranieri è una cantante: nel 2014 è uscito il suo primo singolo, in collaborazione con Lusya Claudia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui