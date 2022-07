Karina Cascella scomparsa dalla tv: perché? Le sue parole non fanno felici i fan

Karina Cascella, ultimamente, ha fatto perdere un po’ le tracce. Infatti, dall’essere una popolare opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso adesso è praticamente sparita. Che fine ha fatto? A togliere ogni dubbio a tal proposito ci ha pensato proprio lei nel corso di una intervista rilasciata a ‘LiberoQuotidiano.it’. Karina ha rivelato il motivo per cui si è allontanata dai piccoli schermi, non facendo mistero di essere stufa delle liti fini a se stesse.

Le parole di Karina Cascella

Karina Cascella ha affermato nell’intervista a ‘LiberoQuotidiano.it’, circa la sua lontananza dal mondo televisivo: “A me piace confrontarmi con persone capaci di capire l’argomento, ma spesso mi ritrovavo a parlare con persone che non sapevano nemmeno dove si trovassero. La gente è stufa di sentire sempre le stesse cose e di non vedere qualcuno che dice invece come stiano le cose. A volte c’è gente che pensa determinate cose, ma non le può dire”. Da queste parole non sembrerebbe che l’opinionista abbia intenzione di ritornare presto sui piccoli schermi. “Non è una questione di soldi, non lo farei mai…Io non sono una che vive di riflettori, se c’è quella luce mi fa piacere, ma se non c’è fa lo stesso…”, ha continuato Karina Cascella. D’altra parte ha sottolineato che, a suo dire, sarebbe l’opinionista perfetta per un reality show. Ancora Karina, ha proseguito: La gente è stufa di sentire sempre le stesse cose e di non vedere qualcuno che dice invece le cose come stanno”. Secondo Cascella vi sono opinionisti che non direbbero ciò che, in realtà, pensano: “A volte c’è gente che pensa determinate cose, ma non le può dire”.

Da queste dichiarazioni si può comprendere che Karina Cascella sta vivendo in maniera positiva il periodo lontano dalle telecamere.

