Anticipazioni La Talpa, in arrivo un nome da Uomini e Donne?

Abbiamo già accennato qualcosa circa la prossima edizione de La Talpa, di ritorno sugli schermi a 14 anni di distanza dall’ultima edizione (la terza, in onda su Italia 1 e condotta da Paola Perego).

Sarà un’edizione rivoluzionaria, anche grazie al fatto che ci sarà la mano della Fascino di Maria De Filippi dietro il restyling del reality.

Sarà infatti la Fascino a produrre questa nuova edizione de ‘La Talpa’ e – secondo quanto riportato dal settimanale ‘NuovoTv’ – saranno tantissime le novità.

E se sul fronte del format in sé per adesso sono note poche informazioni (ne scriveremo a tempo debito) si sta parlando parecchio dei concorrenti, con la possibilità che un personaggio storico di uno dei programmi della De Filippi si presti alla partecipazione a ‘La Talpa’ per poi tornare in grande stile sul palco del programma che l’ha vista “nascere”.

Ma di chi si tratta?

Come qualcuno avrà immaginato, si tratta di uno dei personaggi principali di ‘Uomini e Donne’.

Parliamo della dama per eccellenza, Gemma Galgani, la cui presenza nel dating show è divenuta ultimamente motivo di discussione per il fatto che le dinamiche a lei legate sono divenute abbastanza stantie.

Come risolvere la cosa?

Farla partecipare a ‘La Talpa’, per poi farla tornare nel programma del pomeriggio di Canale 5, dove per adesso la afarà da padrona la sua storica amica Ida Platano, alle prese con il suo ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri

