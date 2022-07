Chi è Giulia Peditto, presunta fidanzata di Dargen D’Amico?

Ecco chi è Giulia Peditto, presunta compagna di Dargen D’Amico: età e curiosità

Sembrerebbe che Dargen D’Amico abbia il cuore impegnato. La fortunata sarebbe Giulia Peditto, ventinovenne di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Nella vita è un’insegnate di yoga e fitness e influencer molto attiva sui social, in cui mostra la sua passione per la sua disciplina.

Inoltre, insegna yoga online su Studio Otto e tiene lezioni private anche a personaggi noti, tra cui Pino e Diego Passoni e Valentina, Francesca e Chiara Ferragni. Quest’ultima è molto amica di Chiara ed è stata avvistata assieme al marito Fedez e a Dargen D’Amico. I fan superattenti sui social hanno pensato che si trattasse di un’uscita a quattro, in cui era stato taggato nelle foto il cantante di Dove si balla in compagnia proprio di una certa Giulia. Non solo: secondo i beniamini di Dargen, Peditto sarebbe andata a Sanremo 2022 per sostenerlo e i due avrebbero preso parte al lancio della serie The Ferragnez. Insomma, che i due facciano ormai coppia fissa? Gli indizi ci sono.

