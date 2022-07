Mia Khalifa al vetriolo: “Meglio su OnlyFans che nell’esercito”. E fa impazzire tutti in bikini

L’ex leggenda di Pornhub, Mia Khalifa, ha suscitato non poche polemiche dopo aver detto che la vita nell’esercito è decisamente peggiore che vendere contenuti espliciti online.

Mentre era ospite di un talk show, la 29enne ha risposto ad alcune domande relative alla sua presenza su OnlyFans, sito dove in molti mettono a disposizione degli altri utenti contenuti hard a pagamento. Secondo l’ex diva dell’hard, qualsiasi lavoro costringe a mettere in vendita il proprio corpo ed essere un soldato è un modo peggiore per farlo rispetto al porno su Internet.

“Onestamente, penso che essere nell’esercito è peggio che essere su OnlyFans. In quel caso stai vendendo il tuo corpo al governo”, le parole di Mia Khalifa, che hanno lasciato sbalorditi molti dei presenti in studio e hanno scatenato la reazione degli utenti su TikTok, divisi tra chi dà ragione alla 29enne e che invece la critica. “Almeno nell’esercito si fa qualcosa per la società”, scrive un utente, ma un altro replica che Mia “smantella da sola il concetto di guerra”.

Nel frattempo Mia Khalifa continua a riscuotere un gradimento altissimo anche su Instagram. La 29enne ha pubblicato un selfie allo specchio dove si mostra in uno splendido costume da bagno che esalta le sue forme molto generose. Come sempre, anche questo scatto è stato apprezzato tantissimo dai fan.

