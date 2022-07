FBI: Most Wanted quante puntate e quante stagioni sono? Quando ne uscirà una nuova?

Questa sera, su Italia 1, alle ore 21:25, andranno in onda gli episodi 9 e 10 della seconda stagione della serie televisiva FBI: Most Wanted. Come sanno bene gli appassionati di questa serie, ideata da René Balcer, i protagonisti fanno parte di una divisione dell’FBI chiamata Most Wanted che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali più famosi nella lista dei più ricercati della sezione.

Nel cast della serie troviamo attori come Julian McMahon, che veste i panni di Jess LaCroix, agente speciale supervisore dell’FBI e capo della Fugitive Task Force; Kellan Lutz, che interpreta l’agente speciale FBI Kenny Crosby; Rosy Sternberg, alias l’agente speciale dell’FBI Sheryll Barnes e Keisha Castle-Hughes, che interpreta Hana Gibson.

Attualmente negli USA è in corso la terza stagione, composta da 22 episodi. In Italia sta invece andando in onda la seconda stagione. In tutto gli episodi di FBI: Most Wanted sono 51, di cui 14 nella prima stagione, 15 nella seconda e come detto 22 nella terza.

La bella notizia per tutti i fan della serie è che FBI: Most Wanted è stata già confermata per una quarta e anche per una quinta stagione: una scelta saggia, visto il grande successo che riscuote questa serie. La stagione 4 prenderà il via il prossimo 20 settembre sulla CBS, mentre in Italia bisognerà attendere.

