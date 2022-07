Qual è la storia vera dietro L’Ultima discesa? Chi è Eric LeMarque?

Questa sera alle ore 21:15, su Venti, andrà in onda il film L’ultima discesa, uscito nel 2017 e diretto dal regista Scott Waugh. Nel cast del film figurano Josh Hartnett nei panni di Eric LeMarque, Mira Sorvino – che interpreta Susan LeMarque – e Sarah Dumont nel ruolo di Sarah.

La pellicola ha incassato 1,1 milioni di dollari in tutto il mondo, anche se non è stata accolta molto bene dalla critica. Il protagonista è Eric LeMarque, un ex giocatore di hockey professionista che decide di fuggire sulle montagne dopo aver causato un incidente d’auto. Mentre pratica snowboard arriva un’imponente tormenta di neve che fa perdere l’orientamento a Eric. L’ex giocatore di hockey si ritroverà da solo e disperato, dato che nessuno sa che si è perso: comincerà per lui una lunga lotta per la sopravvivenza.

Quella raccontata nel film L’ultima discesa è la storia vera di Eric LeMarque, raccontata nella sua biografia. Il campione di hockey si era recato da solo sulle montagne il 6 febbraio 2004 per praticare snowboard, quando ad un certo punto è finito fuori pista e si è perso nella Sierra Nevada.

Equipaggiato soltanto con un cellulare senza batteria e con una semplice scatola di fiammiferi bagnata in tasca, LeMarque sopravvive per 8 giorni con temperature scese fino a -10 gradi di notte. Riesce a farsi individuare dai soccorritori, che si erano intanto mossi grazie ai solleciti di sua madre, preoccupata del fatto di non avere più notizie di Eric.

Eric sopravvive ma perde le gambe: l’ex campione si sposa e diventa un allenatore di hockey.

