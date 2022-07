Amici 21, quante copie hanno venduto in totale i cantanti?

Ecco i dati delle copie vendute in totale dei cantanti di Amici 21

Cosa è successo ai cantanti dopo tre mesi dalla fine di Amici 21? A rivelarlo è stato il sito All Music Italia, che ha reso noti i dati delle copie vendute in totale da Luigi Stangis, Albe, Sissi, LDA ed Alex.

L’artista che ha venduto di più quest’anno è stato il vincitore di Amici 21 Luigi Stangis con ben 21 mila copie. Secondo posto per Alex che è riuscito a vendere 15 mila copie, seguito da LDA con 13 mila copie. Al quarto posto si è piazzata Sissi con 4500 copie e infine ultimo Albe con 4000.

Inoltre, All Music Italia ha sottolineato che nessuno dei cantanti dell’edizione di quest’anno di Amici è riuscito ad ottenere il disco d’oro a differenza di quelli di Amici 20. Infatti, Sangiovanni si è aggiudicato il disco d’oro a maggio 2021, e a inizio giugno lo stesso era già certificato doppio platino. Lo stesso per Aka7even che in meno di un mese dall’uscita di Amici aveva già ottenuto il disco d’oro (21 maggio 2021) e anche Deddy. Grandi risultati che sono diventati un quadruplo platino per Sangiovanni e un platino per Aka7even e Deddy.

Insomma, a quanto pare l’edizione 2022 di Amici lascia a desiderare visti i numeri piuttosto bassi rispetto a quelli raggiunti dell’anno 2021.

