Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 1 al 5 agosto 2022: Marina e Lara fanno un accordo alle spalle di Roberto

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 1 al 5 agosto 2022.

Nella puntata di lunedì 1 agosto 2022, per cercare di riavvicinarsi ad Ornella dopo il loro allontanamento a causa di Elvira, Raffaele organizza una cena speciale, ma la riconciliazione non è così semplice. Durante un nuovo incontro al parco con i cani, mastro Peppe prova di nuovo a essere gentile con Giulia, ma lei lo tiene ancora a distanza. Micaela propone a Niko di tornare a Maratea.

Nella puntata di martedì 2 agosto 2022, Niko decide di raggiungere gli altri a Maratea. Marina e Roberto si godono la loro vita insieme, mentre Lara continua a tessere le sue trame ai loro danni, ma qualcosa ostacola i suoi progetti. Nonostante Raffaele cerchi di recuperare il suo rapporto con Ornella, per la donna la crisi di coppia è una crisi personale.

Nella puntata di mercoledì 3 agosto 2022, Roberto e Marina, durante la loro prima uscita ufficiale in pubblico, incontrano una vecchia conoscenza. Lara scopre di essere in difficoltà economica e decide di compiere una mossa azzardata. Riccardo fatica ad accettare la mancata convivenza, mentre Rossella riceve una bruttissima notizia. Serena deve decidere come comportarsi, dopo aver scoperto il segreto delle gemelle.

Nella puntata di giovedì 4 agosto 2022, Marina riceve una proposta da Lara, mentre Roberto non è a conoscenza di cosa stiano tramando le due donne. La lettera ricevuta da Rossella da parte di Corrado, farà capire alla ragazza l’importanza di vivere la vita giorno per giorno. Speranza, grazie all’aiuto di Guido e Mariella e al sostegno del fratello Castrese, decide di indagare sulla vera situazione del caseificio di famiglia, tenendo il padre all’oscuro.

Nella puntata di venerdì 5 agosto 2022, a causa della fuga di Chiara, Nunzio è disperato e pur di ritrovare la ragazza, è disposto a tutto. Marina e Lara tengono Roberto all’oscuro del loro accordo economico, mentre la Martinelli medita di allontanarsi dai due per sempre. Speranza confida nell’aiuto di Guido, Mariella e Castrese per tenere occupato il padre mentre lei preleva dei campioni di sangue dalle bufale del caseificio. Le cose, però, non vanno come sperato.

Maria Rita Gagliardi

