Conad, qual è la canzone della pubblicità? Video e testo di una traccia che ha segnato la fine dei ’90

Fondata il 13 maggio 1962 a Bologna, Conad è una catena di supermercati italiana diffusa capillarmente sul territorio italiano (e non solo: Conad è presente anche in Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e San Marino).

Cooperativa il cui acronimo significa Consorzio Nazionale Dettaglianti, la Conad (oltre ad essere tu) ha una presenza importante sui palinsesti televisivi italiani con delle pubblicità iconiche – non tanto per la pubblicità in sé (sebbene il motto già citato è indimenticabile) quanto per la musica in sottofondo (ormai da anni) della sua pubblicità.

Ma di che canzone si tratta?

E’ una hit importantissima, capace di segnare la fervida estate del 1999.

Per molti, quindi, è parte del proprio background musicale ma magari i più giovani giungono su queste pagine alla ricerca del titolo.

E noi siamo qui appositamente per rispondere alla curisoità: la canzone che fa da sottofondo alla pubblicità della Conad è ‘Girasole’ di Giorgia, cantante capitolina classe 1971.

La traccia dà il nome anche all’omonimo album, capace di rimanere in classifica oltre un anno, vendendo più di 300 000 copie.

Ed è tornata in auge grazie alla pubblicità della Conad.

Di seguito, quindi, il testo della canzone.

Testo di Girasole di Giorgia, canzone della pubblicità della Conad

E come un girasole giro intorno a te

Che sei il mio sole anche di notte

E come un girasole giro intorno a te

Che sei il mio sole anche di notte

Tu non ti stanchi mai tu non ti fermi mai

Con gli occhi neri e quelle labbra disegnate

E come un girasole giro intorno a te

Che sei il mio sole anche di notte

Tu non mi basti mai

Prendimi l’anima

E non mi basti mai

Muoviti amore sopra di me

E come un girasole io ti seguirò

E mille volte ancora ti sorprenderò

E come un girasole guardo solo te

Quando sorridi tu mi lasci senza fiato

E come un girasole giro intorno a te

Che sei il mio sole anche di notte

E metti le tue mani grandi su di me

Mi tieni stretta così forte

Tu non ti stanchi mai tu non ti fermi mai

Con gli occhi neri e quelle labbra disegnate

E come un girasole giro intorno a te

Che sei il mio sole anche di notte

Tu non mi basti mai

Prendimi l’anima

E non mi basti mai

Muoviti amore sopra di me

E come un girasole mi aprirò per te

Chiedimi tutto anche quello che non c’è

E come un girasole io ti seguirò

E ancora ti dirò che non mi basti mai

Non mi basti mai

E mille volte ancora io te lo direi

Che non c’è nessun altro al mondo che vorrei

E come un girasole io ti seguirò

E mille volte ancora mi innamorerò

Mi innamorerò

E non mi basti mai

Non mi basti mai

(E non mi basti mai)

E non mi basti ma-, ma-, aah

Non mi basti mai

(E non mi basti mai)

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui