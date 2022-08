Quanti anni ha Giuseppe Brindisi? E’ sposato? Ha figli? Biografia e curiosità sulla vita privata

Tra i volti noti della televisione italiana c’è anche Giuseppe Brindisi, apprezzato giornalista e conduttore televisivo originario di Modugno, in provincia di Bari.

Da diversi anni Giuseppe Brindisi conduce programmi di approfondimento su Rete 4. Il giornalista, che ha da poco compiuto 60 anni, ha diretto Dentro la notizia e Dalla vostra parte, per poi passare a condurre Stasera Italia e negli ultimi due anni il programma Zona bianca, che ha aumentato il proprio riscontro nel corso del tempo tanto da finire anche in prima serata.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Giuseppe Brindisi? Il giornalista e conduttore televisivo è convolato a nozze con Annamaria Capozzi, anche lei giornalista professionista. La coppia ha una figlia, Benedetta, che oggi ha 15 anni: tutta la famiglia vive a Roma, ma di loro non si sa molto altro perché il conduttore di Zona Bianca tiene molto alla privacy.

Annamaria Capozzi, che collabora da anni con Mattino 5, preferisce occuparsi di tematiche come la cronaca rosa, lo spettacolo e la società, ma è molto ferrata anche nello sport.

Anche per quanto riguarda le tendenze politiche di Giuseppe Brindisi non si sa nulla: sul web c’è chi lo accusa di essere troppo a favore del centrodestra e chi invece lo critica per posizioni “antidestra”. Di recente il giornalista è stato attaccato anche per l’intervista concessa al ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

“Io gli ho fatto delle domande, belle o brutte che fossero, e ho avuto delle risposte che oggi sono sul New York Times, sulla Bbc, la Cnn e il Washington Post”, ha precisato Brindisi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui