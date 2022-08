Incendio a Cinecittà: la casa del Grande Fratello Vip è salva

La casa del Grande Fratello Vip non è stata coinvolta nell’incendio a Cinecittà

Nel pomeriggio del 1 agosto 2022 è scoppiato un incendio a Roma nella zona Cinecittà. Le fiamme hanno distrutto la scenografia del vecchio set di Assisi e Firenze, dove era stata girata la fiction italiana focalizzata sulla vita di San Francesco D’Assisi. Pare che siano state travolte anche quelle di New Pope, la serie Sky di Paolo Sorrentino. Riguardo la casa del Grande Fratello Vip, è salva non essendo stata minimamente intaccata dall’incendio. Questo è quanto si apprende da Fan Page, il quale ha rivelato che tutte le strade degli Studi Elios sono state chiuse per ragioni di sicurezza. Nessun ferito o persone intossicate dal fumo

Grande Fratello Vip, la casa può accogliere gli inquilini

I vigili del fuoco di Roma hanno spento l’incendio divampato a Cinecittà, del quale sono ancora sconosciute le cause. Secondo Fanpage, la casa del Grande Fratello Vip è pronta ad accogliere gli inquilini della settima edizione del reality show di Canale 5. La data del debutto è ancora da stabilirsi, date le continui spostamenti a causa della crisi di governo e delle prossime elezioni. A quanto pare, il perimentro degli studi Elios coinvolto dovrebbe essere al sicuro e l’incedio non dovrebbe procurare problemi su nuovi cambi di programmazione per Alfonso Signorini e per tutto il suo team. Quindi, si attende solo che la settima edizione del reality apra i battenti.

