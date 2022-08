Chi è Laura Gabrielli, moglie di Massimiliano Ossini? I due hanno figli?

Tra i volti della tv più apprezzati dal pubblico a casa c’è sicuramente Massimiliano Ossini, il conduttore televisivo 43enne che sta conducendo in questi giorni Unomattina Estate assieme a Maria Soave.

Lo scrittore ed ex modello è in Rai ormai da molti anni e in tutto questo tempo la stima nei suoi confronti è cresciuta sempre di più, grazie alla sua bravura e alla spiccata professionalità. Ma cosa sappiamo della vita privata di Massimiliano Ossini?

Il conduttore nato a Napoli è sposato con l’imprenditrice Laura Gabrielli, nata ad Ascoli Piceno nel 1973. La 49enne ha conosciuto suo marito all’età di 28 anni: i due si sono subito fidanzati, per poi convolare a nozze nel 2003. Dalla loro unione sono nati tre figli, Carlotta (2004), Melissa (2005) e Giovanni (2008).

Proprio mentre era in attesa del suo terzo figlio Laura Gabrielli ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita: le venne infatti diagnosticato un tumore alla tiroide. I medici le consigliarono di interrompere la gravidanza, ma la coppia ha deciso coraggiosamente di non abortire.

Fortunatamente la moglie di Ossini è riuscita a sconfiggere la malattia e Giovanni è nato senza alcun problema di salute.

Laura Gabrielli svolge la professione di imprenditrice nel settore dei supermercati.

