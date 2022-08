Chi è Vittorio Garrone, futuro marito di Antonella Clerici?

Ecco chi è Vittorio Garrone, futuro marito della conduttrice Antonella Clerici

Nuovo gossip su Antonella Clerici, conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Stando a quanto rivelato dal settimanale Di più, sarebbe pronta a convolare a nozze con il compagno Vittorio Garrone dopo cinque anni d’amore insieme. Secondo quanto riportato da GossipeTv, Vittorio le avrebbe fatto la proposta e il matrimonio dovrebbe avvenire nella prossima primavera.

Nato a Genova il 27 aprile 1966, Vittorio Garrone è un imprenditore petroliere che risulta maggiore azionista della Erg, prima azienda che si occupa di energia eolica in Italia ed Europa. Dopo il conseguimento del diploma al liceo classico e della laurea in Scienze Politiche, Vittorio ha cominciato ad occuparsi di energia eolica ed è presidente di un’azienda che agisce nel settore della purificazione delle acque industriali.

Dal 2016 è fidanzato con Antonella Clerici, con la quale vive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessadria in una casa immersa nel verde. La tenuta Basini infatti possiede un allevamento di cavalli destinati per le attività olimpiche. Ha un fratello fratello Davide Garrone che è stato un sportivo del settore dell’equitazione ed ora è presidente esecutivo di Sampdoria Marketing Communication.

