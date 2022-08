Lo fanno in pieno giorno su un pedalò: le immagini sono virali (ma il video non c’è)

Sochi, in Russia, è un luogo di turismo balneare (e non) molto gettonato dagli abitanti della Grande Madre.

Gettonato ancor più negli ultimi anni, con i russi tendenzialmente limitati nei movimenti a causa della pandemia e del conflitto in terra ucraina (con conseguenti sanzioni).

E da Sochi arrivano le immagini di una coppia immortalata a fare sesso, in mezzo al mare, in pieno giorno e a bordo di un pedalò.

Secondo quanto riportato da varie realtà online (come Leggo e Caffeina) ci sarebbe un video a testimoniare le prodezze all’aria aperta di questa coppia, ma in realtà non siamo riusciti a recuperarne alcuno.

Parrebbe che la coppia sarebbe stata ripresa da uno smartphone e – citiamo Leggo – “chi riprende la scena a luci rosse, ride tra il divertimento e l’imbarazzo degli altri turisti a pochi metri di distanza dal pedalò hot”.

In realtà quello che tutti i siti propongono è solo uno screenshot, in cui è possibile intravedere due persone avvinghiate su di un pedalò.

Rimane il fatto che questo tipo di notizia scatena sempre la curiosità prudreccia dei lettori e basta fare un giro sulle nostre pagine per vedere come siano molteplic i casi di coppie riprese a fare sesso più o meno in pubblico.

