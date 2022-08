Estate in diretta, Boldi sullo sfogo di De Sica sull’ostentazione social: “Cafoni? Sono d’accordo”

Il comico e amico Boldi, in collegamento con l’Estate in diretta, ha commentato lo sfogo di De Sica sull’ostentazione social delle persone

Il 15 agosto 2022 Christian De Sica si è sfogato su Instagram sugli utenti che pubblicano in maniera ostentata serata in discoteca o sugli yacht in vacanza. Tema che si è discusso oggi anche all’Estate in diretta, programma condotto da Roberta Capua e Semprini su Rai 1. Ospite in collegamento della puntata del 17 agosto 2022, Massimo Boldi, comico e amico di De Sica con cui ha condiviso un’intera carriera sui cinepanettoni.

“Cafoni? Sono completamente d’accordo” ha esordito così Boldi, parlando dello sfogo di De Sica sugli utenti che postano continuamente lusso sui social. “Lui parlava soprattutto del comportamento delle nuove generazioni” ha poi aggiunto il comico milanese. A quel punto, è intervenuto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha dichiarato che non è affatto d’accordo con Boldi, poiché anche lui assieme a De Sica racccontava l’essere cafoni nei cinepanettoni. “Lo facevano nel cinema. Noi raccontavamo un’Italia cafona, la estremizzavamo” ha replicato Boldi ad Alessi, spiegando che la situazione era ben diversa rispetto alla realtà di oggi.

Infine, il giornalista e direttore di Novella 2000 ha ribattuto a Boldi, spiegando che i social si possono utilizzare anche per condividere momenti di felicità e che non ci sarebbe nulla di male.

