Fratelli Caputo 2 si farà? Quando dovrebbe uscire? Tutti i dettagli sulla seconda stagione

Sono in molti a chiedersi se verrà effettivamente annunciata una seconda stagione di Fratelli Caputo, la serie TV di Canale 5 creata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri.

La serie ha ottenuto un certo gradimento, anche grazie alla bravura di attrici e attori come Sara D’Amario, Nino Frassica, Cesare Bocci, Aurora Quattrocchi e Giorgia Boni. Proprio Sara D’Amario, che veste i panni di Patrizia, ha lasciato aperto spiragli per una seconda stagione, affermando in un’intervista che il finale di Fratelli Caputo è stato voluto in questo modo per continuare con nuove puntate.

Tuttavia, almeno fino ad oggi, non sono giunti dettagli concreti su Fratelli Caputo 2. Stando alle indiscrezioni, nel caso verrà confermata la seconda stagione della serie, difficilmente la fiction tornerebbe in programmazione entro quest’anno: quasi certamente toccherà attendere il 2023.

Per quanto riguarda l’orario non dovrebbero esserci variazioni, con le puntate che andranno sempre in onda alle ore 21:30.

Ad oggi è difficile anche avere un’idea su quella che sarà la trama della seconda stagione di Fratelli Caputo. La storia racconta le vicende di Nino e Alberto, due fratelli che non sono mai riusciti a vedersi ma che condividono lo stesso padre, il sindaco di Roccatella, Calogero Caputo, che ha sposato Agata ed avuto il suo primo figlio, Nino.

Nino e Alberto si daranno battaglia come candidati alla poltrona di sindaco a Roccatella, ma alla fine collaboreranno per il bene della famiglia e del paese.

