Chi è Gabriele Cima, marito di Elisa Triani di Studio Aperto? I due hanno figli?

E’ oggi un apprezzato volto dell’informazione tricolore, ma in precedenza s’è disimpegnata con successo come ballerina e showgirl.

Parliamo della bella Elisa Triani, giornalista classe 1976, mezzobusto di Studio Aperto ormai dal 2010.

Ma la Triani non s’è sempre dedicata al giornalismo, come dicevamo.

Dopo la maturità scientifica, ha ottenuto il diploma di danza classica e si è data all’insegnamento della danza, fino alla svolta del 1996 quando – a 20 anni – è entrata nel mondo della televsione: dapprima venendo eletta Miss nel programma di Canale 5 ‘Miss e Mister ’96’, quindi dientando una letterina di Passaparola, anche prima di Ilary Blasi – forse la letterina più nota.

In seguito svariate altre esperienze televisive, i primi approcci al giornalismo (sportivo – in Pressing Champions League e in Domenica Stadio) e anche un calendario sexy per Max (uscito nel 2001, negli anni in cui era praticamente un must).

Chi è il marito di Elisa Triani?

E’ molto romantica la storia d’amore di Elisa Triani, sposatasi nel 2013 con Gabriele Cima.

Ebbene, Gabriele Cima e la Triani si erano conosciuti da giovani, vivendo nello stesso paese (Novafeltria, una cittadina allora in provincia di Pesaro, oggi in provincia di Rimini).

Si erano poi persi di vista, come d’altra parte poteva capitare nei tempi pre-social, ma proprio grazie ai social si sono ritrovati nel 2009: è Facebook a farli rimettere in contatto e non farli più perdere di vista.

Nel 2013 è quindi arrivato il matrimonio, ma già prima era giunto Alessandro, seguito da Andrea: i due hanno avuto due figli e sui social (su Instagram, dov’è seguita da 10 follower – l’account è therealelisatrani) mamma Elisa posta foto con loro, che crescono a vista d’occhio.

