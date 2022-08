GF Vip 7, ci sarà Umberto Smaila assieme al figlio Roy? Le parole dell’ex di Colpo Grosso

L’ex de I Gatti di Vicolo Miracoli Umberto Smaila verso la partecipazione al Grande Fratello VIP?

Il suo nome è circolato con insistenza e per Alfonso Signorini sarebbe un vero colpo grosso avere come vippone l’artista classe ’50 (che, secondo i rumor circolati, dovrebbe partecipare assieme al figlio minore Roy).

E così il conduttore di Colpo Grosso (sexy show che se ne conoscete dovete recuperare subito – parliamo di un pezzo di storia della TV italiana) s’è dovuto esporre in prima persona in merito all’ipotesi:

LEGGI ANCHE => Che fine hanno fatto le “Ragazze Cin Cin” di Colpo Grosso? Ecco svelato il mistero!

“Diciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro avrebbero piacere di vedermi partecipare con mio figlio Roy. La cosa mi potrebbe interessare per dare una possibilità a lui di scoprire un mondo nuovo, visto che si è da poco laureato. Poi so che l’edizione di quest’anno potrebbe durare fino a maggio, magari entrerò in corsa. Devo fare dei controlli e tenere conto di un po’ di cose.

E’ un programma curioso, così come lo sono io. Sono sempre stato un tipo aperto a tutte le esperienze, mi piace conoscere e scoprire e la stessa cosa vale per mio figlio. Ho fatto il provino e la possibilità è intrigante. Per il GF Vip potrebbe essere importante avere una voce dal contesto di oggi, io non sono tanto un tipo da urla e schiamazzi che oggi vanno molto sul piccolo schermo. Però potrei portare nella casa qualcosa di diverso. Alfonso Signorini? Non so come faccia a condurre un programma così lungo con quella tenacia. Non è solo conduttore, lui è stato regista di tante opere liriche, è un poliedrico e non solo conduttore”.

GF Vip 7, i nomi confermati

Al momento – a circa un mese dall’inizio di questa nuova edizione targata Signorini – non c’è nessun nome confermato.

Tanti i rumors, qualche indizio postato qui e lì sui social, ma poc’altro.

Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Giovanni Ciacci e Pamela Prati.

Ma, ripetiamo, sono solo voci.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui